Nua, Carol Ramiro surge plena em praia deserta: “Sensação de liberdade”

Carol Ramiro provocou um verdadeiro incêndio nas redes sociais, ao publicar um clique em seu Instagram esbanjando boa forma e sensualidade. A influenciadora digital está solteira desde o fim do seu relacionamento com Jesus Luz.

Em conversa com a Revista Quem, Carol falou sobre a experiência de posar nua, na nova fase da sua vida após o fim do casamento.

“Sensação de liberdade”

“Me senti muito à vontade. Senti uma adrenalina diferente desta vez, porque quando fotografei com o Bruno estava dentro da minha casa, no meu quarto”, disse ela.

E continuou: “Tenho quebrado muitas barreiras na minha vida e me libertado muito. Me sinto cada vez mais conectada comigo mesma. Me sentindo mais mulher, com uma vontade de viver e me sentindo leve”, disse ela.