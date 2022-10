Padre “invade” palco e manda Ratinho para o inferno; VÍDEO

No Programa do Ratinho da última segunda-feira (3/10) foi ao ar mais uma edição do tradicional quadro musical Dez ou Mil e os jurados Lola Melnick, Décio Piccinini, Igor Guimarães, Sônia Lima e Sérgio Mallandro marcaram presença para avaliar os participantes.

Durante a atração, o apresentador Carlos Massa foi interrompido pela invasão de um padre e os seus 7 anões coroinhas. “Por que você não vai para o quinto dos infernos?”, brincou a sátira do Padre Kelmon (PTB), candidato à presidência, que somou 81 mil votos no primeiro turno. Veja o vídeo: