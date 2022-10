Pantanal: Novo Velho do Rio, José Leôncio recebe tarefa sobrenatural

José Leôncio (Marcos Palmeira) finalmente vai encontrar o Velho do Rio (Osmar Prado) em Pantanal. A reunião de pai e filho acontecerá depois que o rei do gado morrer. Os dois terão uma emocionante conversa, e o fazendeiro encarnará a entidade interpretada por Osmar Prado na novela das nove da Globo, que terminará na sexta-feira (7).

A cena está prevista para ir ao ar no último capítulo. José Leôncio se sentirá mal em sua sala e verá a imagem do seu pai no quadro pela primeira vez. Em seguida, o “rei do gado” aparecerá cavalgando e procurando por ele. Até que ele vai parar, descer do cavalo, sem forças, agoniado, e o Velho do Rio aparecerá finalmente para ele.

O guardião do bioma acabará revelando o que aconteceu com o velho Joventino. Após se embrenhar na mata, o patriarca realmente foi picado por uma cobra e morreu. Mas o corpo do boiadeiro desapareceu quando ele encantou na entidade que protege o Pantanal.