Pantanal: veja como será a emocionante morte de José Leôncio na trama

É hora de preparar o coração para os momentos finais de Pantanal. Nas últimas cenas do clássico remake dos anos 1990, que irão ao ar nesta sexta-feira (7/10), José Leôncio acorda com muita dor no peito e vai para a sala. Ele diz que vai pedir para o filho Jove levá-lo ao médico e olhará para a foto do Velho do Rio na parede.

“Ô, pai… Eu sempre quis tanto o senhor e nem num retrato o senhor aparece para mim?”, diz ele. Então, pela primeira vez, o fazendeiro consegue ver a imagem do Velho do Rio no retrato.

José Leôncio leva o retrato até o sofá e morre ao sofrer um ataque do coração. Pela manhã, Filó acorda e encontra seu corpo. Ela gritará por ajuda e todos na casa vão se desesperar.