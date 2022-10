“Pantera Negra: Wakanda para Sempre” tem pré-estreia marcada no Cine Araújo

“Pantera Negra: Wakanda para Sempre” está com a pré-estreia marcada para o dia 9 de novembro no Cine Araújo, sendo que a estreia ocorre no dia 10. O longa volta aos cinemas após quatro da estreia do primeiro filme e dois anos após o falecimento do ator Chadwick Boseman, o T’Challa.

O foco do segundo filme são os personagens em volta do Pantera Negra. Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milage que lutam para proteger a nação fragilizada de outros países após a morte de T’Challa. Enquanto o povo de Wakanda se esforça para continuar em frente neste novo capítulo, a família e amigos do falecido rei precisam se unir com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong’o), integrante dos Cães de Guerra, e Everett Ross (Martin Freeman).

O longa é muito esperado pelos fãs que ainda se questionam sobre o futuro do super-herói nas telas. Fato é que a sequência os agitou novamente de forma positiva, pois é uma boa notícia após o falecimento do protagonista. Segundo o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, ele teve sua memória preservada da maneira mais respeitosa possível no filme.