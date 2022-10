Pessoas que usam sex toys transam e gozam mais, diz pesquisa

Os brinquedinhos não são benéficos apenas para a sexualidade individual, como também traz melhorias para a vida sexual a dois. De acordo com dados do Censo do Sexo, pesquisa realizada pela pantynova, pessoas que investiram em brinquedos eróticos viram sua conexão com os parceiros aumentar.

Ainda segundo o levantamento, 53% das pessoas sentiram melhora nas relações sexuais com o par, enquanto 37% aumentaram a frequência das transas depois dos acessórios. Além disso, 64% dos entrevistados celebraram um aumento na frequência de vezes em que atingiram o orgasmo.

Em entrevista anterior ao Metrópoles, a fisioterapeuta pélvica e sexóloga do Sexo Sem Dúvida Isabella Moura explicou que grande parte da sociedade ainda não vê brinquedos sexuais como um bom investimento por conta dos diversos tabus em torno deles. Contudo, garante que eles são ótimos aliados para todo tipo de pessoa – tanto solteiras quanto as que estão dentro de um relacionamento.

“Ele incrementa, traz mais conhecimento. Ao utilizá-los, as pessoas despertam suas zonas erógenas, entendem mais os próprios corpos e potencializam o prazer, e tudo isso é aproveitado na vida conjugal. Entendendo onde você sente mais prazer, é possível dialogar com o(a) parceiro(a) e facilitar seu orgasmo. Sem contar que é possível usar os brinquedos juntos”, disse.

Para as mulheres, os benefícios do sex toy e do aumento da frequência de orgasmos é ainda maior. Para a empresária e dona de um sex shop brasiliense Vitória Meira, os vibradores são um meio de ser dona do próprio prazer.

“Mulheres: não há nada mais íntimo e particular do que a nossa sexualidade, do que o nosso prazer. Infelizmente, ao longo dos anos, não fomos ensinadas sobre importância de investir nisso, mas é a melhor coisa que você pode fazer por si própria”, garante.