PIB do Acre deve crescer 3,2% em 2022 e ficar acima do nacional, prevê estudo

Um estudo do departamento econômico do Santander estima que o Produto Interno Bruto (PIB) do Acre deve crescer 3,2% em 2022, desempenho acima da média da região Norte e do Brasil, estimados em 1,7% e 2,6%, respectivamente.

Nos cálculos do economista Gabriel Couto, que assina o estudo, a dinâmica positiva no Acre será puxada pelos serviços e pela indústria que deve ter expansão de 3,6% em 2022, percentual próximo à expectativa para o crescimento dos serviços na média nacional (3,3%) e na média da região Norte (3,7%).

“Assim como no restante do país, o deslocamento da demanda de bens para serviços após a reabertura da economia deve ter beneficiado o setor no Acre e na região”. O setor terciário responde por 85,3% na economia estadual, acima da do Norte que é 63,6%..

A indústria representa 7,2% da economia acreana e Gabriel prevê crescimento de 1,9% em 2022. A média nacional deve ficar em alta de 0,9%, enquanto na região Norte a perspectiva é de retração de 3,4% para o PIB industrial.

Já o PIB da agropecuária do Acre tem previsão de recuo de 0,1% este ano. “Apesar do crescimento do setor, o peso das commodities agrícolas ainda é relativamente menor no PIB da região”, avalia Gabriel Couto. O PIB agronegócio tem participação de 8,8% na economia da região Norte, e de 7,5% na economia acreana.