A cantora Pocah tem show confirmado em Porto Velho. A apresentação deve acontecer em uma edição da festa ‘Pisa Menos’ no dia 29 de outubro, a partir das 23h, na casa de shows Talismã 21. A festa terá o tema: Halloween da Pisa Menos 2022.

Segundo a organização, o evento terá três palcos temáticos e deve ter duração de aproximadamente oito horas.

O objetivo do evento, explica o idealizador da Pisa Menos, Kelvin Ribeiro, é atender todos os gostos musicais e enaltecer a cultura local.

“O tema da Festa de Halloween da Pisa Menos 2022 é inspirada nas histórias e lendas locais, para homenagear os 108 anos que Porto Velho completou esse mês. Dentre as histórias que estamos trabalhando, a do Porto Velho Hotel é a que norteia toda nossa identidade visual, e que hoje é sede da Unir Centro”, fala o empresário.

A festa tem confirmada as apresentações de artistas de pop, funk, forró, sertanejo, axé, rock e música eletrônica. Confira a programação:

Palco Demon – forró e sertanejo

Palco Alien – música eletrônica, trance e house

Palco Hotel – Show da Pocah

Halloween da Pisa Menos 2022

O tema da festa é “Halloween da Pisa Menos 2022”. A fantasia não é obrigatória, mas a organização incentiva os participantes a “esbanjarem da criatividade” . O traje indicado é fantasia, preferencialmente de um filme ou série.

A estrutura oferecerá decoração temática com cenários fotográficos e praça de alimentação. As entradas para a festa podem ser adquiridas presencialmente em todas as lojas Junior Sun em Porto Velho ou de forma online.

Pisa Menos

A Festa Pisa Menos teve sua primeira edição em 2017, voltada ao público LGBTQIA+. Um dos organizadores do evento,Kelvin Ribeiro, revelou que com o evento, a movimentação do comércio deve aumentar.

De acordo com a organização, há pontos de vendas físicos nas lojas Junior Sun.