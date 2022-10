Polícia prende mais de dois quilos de skunk em bairro de Rio Branco

Uma equipe policial do 3° Batalhão de Polícia Militar apreendeu no sábado, 22, mais de dois quilos de entorpecentes na estrada do Panorama, São Francisco.

Os militares faziam patrulhamento e desceram da viatura, realizando uma verificação a pé, quando dois indivíduos observaram aproximação da guarnição e fugiram do local. Os policiais fizeram buscas pelo perímetro e encontraram dentro de um buraco 2,121 quilogramas de substância aparentando ser skunk, além do entorpecente foram encontrados material para embalo e insumos usados para manipular as drogas.

A guarnição encaminhou todo o material apreendido à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis.