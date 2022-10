Popó declara voto em Bolsonaro e é criticado por Whindersson: “Credo”

Tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas declarou voto em Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial e recebeu apoio de seus seguidores, mas também sofreu críticas. Uma delas foi do amigo Whindersson Nunes, que repudiou o apoio nos comentários do Instagram.

“Eu sou Brasil, eu sou Jair Bolsonaro”, escreveu Popó na legenda do vídeo publicado em sua rede social. Whindersson comentou: “Credo”, com um emoji de ânsia de vômito. A reação foi a mais curtida da publicação na tarde desta segunda-feira (17/10).