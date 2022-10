Protagonista de Travessia, Lucy Alves já posou nua e encantou os fãs; veja imagens

Você sabia que a atriz e cantora Lucy Alves, que interpreta a protagonista Brisa em Travessia, já posou nua? Em 2019, a artista estrelou um ensaio de divulgação da sua música ‘Mexe Mexe’ e encantou os fãs. Na época, ela divulgou as imagens em suas redes sociais e recebeu muitos elogios.

Nos cliques, a famosa aparece usando apenas meias vermelhas e cobrindo suas partes íntimas de maneira estratégica com diferentes instrumentos, como por exemplo violino e acordeon. As fotos foram feitas pela fotógrafa Patrícia Lino.

Lucy Alves também estrelou um ensaio ousado para a revista Caras, em maio de 2019. Na ocasião, ela posou nua embaixo de um lençol, esbanjando beleza e muita sensualidade.

“No geral, me acho bem bonita. Sou supertranquila, superfeliz com meu corpo. Claro que a gente nunca está satisfeito, mas, no geral, gosto do meu corpo do jeito que ele é, da minha cor de pele, do meu cabelo, tudo”, declarou ela na época para a revista.

Além disso, em suas redes sociais, a protagonista de Travessia também adora publicar fotos nua, exaltando toda a sua beleza e sensualidade. Foi o caso de um post realizado em 2017, em que ela surge sentada na rede totalmente sem roupa.