PT no Acre fará festa de aniversário para Lula com direito a bolo e parabéns

O presidente do PT no Acre Cesário Braga publicou em suas redes sociais um convite para o aniversário do ex-presidente Lula, que será comemorado nesta quinta-feira (27).

Lula completa 77 anos e ganhará bolo e parabéns no Acre. A festa comandada pelo Partido dos Trabalhadores ocorre na Gameleira, em Rio Branco.

A concentração está marcada para as 8 horas.

“De lá, vamos em passeata até o Palácio espalhando esperança e felicidade pelo centro da cidade. Traga sua bandeira e venha fazer parte dessa festa!”, escreveu Braga.