Quedas de granizo e sensação abaixo de de 8ºC: veja mais sobre ‘poderosa onda de frio’ no Acre

No início da semana, o ContilNet divulgou a previsão do pesquisador Davi Friale sobre a frente fria que chega ao Acre no último dia de outurbo, segunda-feira (31). Nesta terça-feira (25), o Friale atualizou as informações e confirmou que esta será “a mais forte onda de frio de 2022”, e prevê novos recordes.

“Os ventos serão fortes, cujas rajadas poderão superar 80km/h”, afirmou.

A chegada desta poderosa onda de frio que atingirá todos os municípios acreanos virá acompanhada de fortes chuvas. “Provocará temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e até queda de granizo”.

“Ocorrerá queda brusca e acentuada da temperatura no Acre já a partir do fim da tarde de segunda-feira, começando pelas regiões de Brasileia e Rio Branco e se estendendo, até a manhã de terça-feira, por todo o vale do Juruá. Deverão ser registrados novos recordes de frio, com mínimas entre 10 e 13ºC, no leste e no sul do Acre, porém, com sensação térmica inferior a 8ºC para quem estiver exposto aos fortes ventos que estarão soprando ininterruptamente”, disse.

As chuvas que devem ocorrer diariamente esta semana até o início da próxima cessarão a partir de terça-feira no Acre “e o tempo ficará seco e ensolarado, com noites frias, durante todo o restante da semana. Portanto, uma típica friagem, a maior forte do ano, vai predominar no Acre, a partir do último dia de outubro e se prolongando pelos primeiros dias de novembro”.

“Alertamos, assim, para a alta probabilidade de ocorrência de transtornos à população, como queda de galhos e árvores, destelhamentos e danos às edificações, inundação de ruas e deslizamentos de terra”, finalizou.