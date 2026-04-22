A Embratur, em parceria com o Governo do Estado e o Sebrae, apresenta em Rio Branco, nesta quinta-feira (23), o Plano Brasis 2025–2027. O evento, que ocorre às 18h no auditório do Sebrae, detalha uma nova estratégia de promoção internacional desenhada exclusivamente para potencializar as características únicas da região.
A iniciativa marca um movimento nacional da Embratur para descentralizar o turismo no Brasil. O objetivo é mover o foco dos destinos tradicionais de sol e praia para experiências de imersão profunda na natureza e na cultura, onde o Acre possui diferenciais competitivos únicos na Amazônia.
Foco em experiências autênticas
O Plano Brasis serve como um guia para gestores e empresários, apontando caminhos para que o estado ocupe espaços em segmentos de alto valor agregado. A estratégia para atrair o turista estrangeiro está ancorada em três pilares principais:
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Ecoturismo e Vivências na Floresta: Atividades de baixo impacto ambiental;
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Etnoturismo: Intercâmbio cultural direto com comunidades indígenas;
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Turismo de Base Comunitária: Experiências autênticas de convivência com a população local.
Segundo a Embratur, o Acre atende à crescente demanda global por viagens sustentáveis e transformadoras, oferecendo o que há de mais genuíno em termos de preservação e vivência amazônica.
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Integração e Marketing Global
O lançamento terá a participação do secretário de Estado de Turismo, Marcelo Messias, e do diretor técnico do Sebrae Acre, Kleber Campos. Representando a Embratur, Ana Paula Jacques (Projetos Estruturantes) e Alexandre Nakagawa (Negócios Internacionais) apresentarão as ferramentas de marketing que serão utilizadas para promover o Acre em feiras e eventos ao redor do mundo.
Serviço:
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Evento: Apresentação do Plano Brasis 2025–2027
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Data: 23 de abril (quinta-feira)
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Horário: 18h
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Local: Auditório do Sebrae (Av. Ceará, 3693, Rio Branco – AC)