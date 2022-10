Record revela se Kerline trapaceou em dinâmica na formação da roça em A Fazenda 2022

A Record decidiu novamente se pronunciar para rebater acusações feitas nas redes sociais contra situação em A Fazenda 2022. Desta vez, Kerline Cardoso tem sido acusada de quebrar uma das regras durante a formação da roça na última terça-feira (25).

Na ocasião, a vencedora da prova do lampião, que teve acesso a dois poderes, escolheu manter o preto para si, garantindo a sua imunidade, e deu o verde para Pétala Barreiros. Com isso, ela colocou a rival direto na roça.

A regra do programa, no entanto, afirma que, depois que o vencedor do lampião abre os poderes e os lê, ele não pode revelá-los para outros confinados.

Internautas, porém, notaram que Kerline teria enviado um sinal a Alex Gallete, sugerindo qual seria um dos poderes. Em vídeo, que está viralizando, a peoa aparece balançando as mãos e supostamente indicando três dedos.

Um perfil comentou: “Kerline mudou de lugar, conversou com a Debora, isso a Pétala nem tinha aberto o poder ainda! E mesmo ela sabendo que não podia. Anulem o poder”.

“Kerline tá merecendo é ser expulsa por burlar as regras do programa. Anulem o poder”, disparou outra pessoa.

Record se pronuncia sobre caso em A Fazenda 2022

Ao portal Splash, da UOL, o canal disse que a ex-BBB fez o gesto, que tem circulado na web, antes de abrir os poderes do lampião. Em nota, a emissora destacou que tudo ocorreu durante a exibição do VT de abertura do programa.

A Record completou garantindo que o gesto não comprometeu em nada o resultado da roça. Isso, porém, não foi o suficiente para a equipe de Pétala pedir a anulação do poder, o que não acontecerá.