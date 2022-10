Roberto Duarte entrega smarts TVs no Colégio Militar Dom Pedro II

Com compromisso com a educação e segurança pública, o deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos) em solenidade na manhã desta segunda-feira, 24, entregou 10 Smart TV no Colégio Militar Dom Pedro II, no loteamento Santo Afonso, em Rio Branco.

A entrega dos televisores é fruto de emenda parlamentar. Concluindo um projeto da escola de equipar todas as salas com equipamentos multimídia.

O colégio é destaque em Rio Branco, com 1040 alunos, do ensino fundamental II e ensino médio.

“Agradecemos ao deputado pela destinação da emenda, o ano passado convidamos o deputado para conhecer nosso projeto, ele prontamente aceitou a ajudar. Agora, recebemos os equipamentos para garantir um ensino mais dinâmico”, comandante general do CBMAC Cel Charles Santos.

Durante a cerimônia, foi realizado o juramento à bandeira e a entrega de certificado de amigo da escola para o deputado Roberto Duarte, homenageando e reconhecendo a parceria do parlamentar com a escola.

“Sou fã das escolas militares e escola cívico militar. Eles representam o futuro dessa nação, podem contar sempre com meu apoio, em breve na câmara federal. Fiquei muito feliz com a homenagem porque eu tenho profunda admiração pelas escolas militares, pois nelas são ensinadas a disciplina, hierarquia e valores que são fundamentais para vida de qualquer cidadão.”, afirmou Roberto Duarte.