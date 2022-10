Saulo Poncio é acusado de abuso sexual e forçar relação

Laura Araújo, também conhecida por Laurinha, acusou Saulo Poncio de cometer um crime. De acordo com a influenciadora digital, o cantor teria forçado relação íntima com ela durante uma festa dois anos atrás.

O relato de abuso sexual foi feito por meio de uma transmissão ao vivo no Instagram, detalhando o ocorrido. Segundo a blogueira, os celulares eram confiscados na entrada e não possui as gravações do evento. Uma amiga teria tentado socorrê-la, porém, seguranças que estavam na porta a impediram de entrar.

“Eu nunca nem cogitei. Eu não sei se isso vai ser bom pra mim, eu não sei se isso vai ser ruim. Eu tenho muito medo, eu tenho muito medo mesmo. Enfim, vou tentar continuar. Eu tenho muito medo porque quando isso aconteceu comigo, essa pessoa me ameaçou de morte e eu não contei pro meu pai, né? Eu não sei nem se ele está vendo isso agora. Eu não sei nem como vou contar pra ele quando eu chegar em casa, porque até hoje ele não sabe, Uma coisa que eu já devia ter feito faz muito tempo, porque eu me sinto muito culpada por não ter falado. Não contei pra ele, vou ter que contar pra ele hoje”, disparou Laura Araújo sobre o suposto abuso cometido por Saulo Poncio.

O desabafo de Laura sobre o ex-marido de Gabi Brandt não parou por aí. A loira alegou que o ex-vocalista do UM44K, ficou acompanhando o aplicativo de carro particular que ela estava usando.

O motivo? Conferir se a própria iria para a delegacia prestar queixa: “Como que a pessoa fica acompanhando o Uber com medo de eu ir na delegacia? Como que a pessoa me ameaça de morte se eu explanar alguma coisa, sendo que eu não fiz nada?”.

Brenda Monique, influenciadora digital que acusa Saulo de agressão, foi quem compartilhou o exame corpo de delito da colega Laura Araújo com um texto de apoio. O documento consta que o músico teria levado a web celebridade para um cômodo, forçando a moça ter relações íntimas com ele:

“Você tem toda minha solidariedade e apoio. Nem imagino sua dor, Laurinha! Não precisa ter medo mais! Ninguém vai soltar sua mão. Eu estou muito chocada com todos os fatos documentados. Obrigada por se abrir, por confiar em mim e por ouvir minha história para que pudesse te encorajar a vir contar a sua história. Você é forte e não está sozinha!”.

Laura que faz novas acusações contra Poncio, fez questão de agradecer nos Stories:

“Obrigada por me encorajar e me mostrar que não estou sozinha. Se não fosse por você, eu não teria conseguido. Você sabe! Agora vamos até o fim juntas!”. Brenda Monique chegou a prestar depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) e pediu medida protetiva contra o Saulo Poncio.