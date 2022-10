Sem poder trabalhar, homem operado pede ajuda de doação de alimentos e gás

O senhor Aldemir Soares do Santos, pai de dois filhos, realizou uma cirurgia e, por isso, está impossibilitado de trabalhar, o que o impede também de trazer qualquer forma de sustento para casa.

Ao perceber a situação, uma vizinha entrou em contato com o ContilNet para pedir doações de alimentos, roupas e até mesmo o gás de cozinha, visto que a comida na casa de Aldemir tem sido feita em fogão à lenha. A vizinha contou ainda que o homem é pai de dois filhos, um menino de 9 anos e uma menina de 14 anos, que precisam de doação de roupas.

Outra situação relatada pela vizinha, é o estado em que a casa se encontra, com alguns pedaços de madeira quebrados. Quem puder ajudar com algumas madeiras também é bem vindo.

Por ser de origem humilde, o homem não possui telefone e, por isso, a vizinha disponibilizou seu número de telefone para entrar em contato com Aldemir, além da sua conta para transferência de doações em dinheiro.

Para entrar em contato e obter mais informações com relação ao endereço e outras maneiras de ajudar, as pessoas podem falar com Ana, através do número +55 68 99234-4443 e a transferência pode ser feita pela chave Pix 68 99219-4218 no nome de Jarderson Miranda, marido de Ana, e vizinhos de Aldemir.

Veja fotos: