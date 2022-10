Sem Simone, Simaria faz mudança drástica na carreira e cobra ingresso em dólar

Em busca de uma carreira internacional, Simaria Mendes vai se apresentar em um show na Flórida, nos Estados Unidos. Pela primeira vez, ela fará um show no local sem a companhia da irmã, Simone. A cantora representará o Brasil em uma cerimônia do La Musa Awards, um concerto que premia artistas latinos do mundo inteiro. Ela foi anunciada na página oficial da premiação como o destaque da noite de 13 de outubro.

A artista anunciou a apresentação em seus Stories do Instagram, na quarta (5), com a música em espanhol No Llores Más, parceria dela e de Simone com o cantor Sebastián Yatra. Restam poucos ingresos para o show, e os valores estão entre R$ 331 e R$ 476 na cotação atual do dólar.

A coleguinha não revelou qual será seu repertório no show solo. Enquanto ainda eram uma dupla, Simone e Simaria gravaram apenas duas músicas com projeção internacional, ambas em espanhol: a parceria com Yatra e La Vida Continuó, com Karol G.