Sesc oferece cinco oficinas de audiovisual para o público gratuito

O Serviço Social do Comércio no (Sesc no Acre) realiza, nos meses de outubro e novembro, uma série de oficinas formativas na área audiovisual. Inscrições gratuitas no link encurtador.com.br/ceKM8 .

O Sesc promove sessões, mostras e festivais de obras audiovisuais, a fim de ampliar a cultura audiovisual no país. Como todas as iniciativas da instituição, as exibições são acompanhadas por ações formativas, desenvolvidas nos laboratórios de experimentação artística e cultural, espaços que possibilitam o acesso a conteúdo que favorecem uma reflexão crítica sobre temas emergentes da contemporaneidade — sobretudo, nas especificidades de cada território.

Confira a programação completa no site www.sescacre.com.br . O projeto tem por objetivo promover aos realizadores independentes ações formativas e democratizar o acesso à produção e a formação audiovisual alternativa.

De 10 a 15 de outubro, das 14h às 18h: oficina “Usando a criatividade na fotografia de vídeo”, com o oficineiro Eduardo Fragoso.

De 17 a 21 de outubro, das 14h às 18h, oficina “Cinema novo: brasilidades minorias” com o oficineiro Ney Ricardo.

De 24 a 28 de outubro, das 14h às 18h, oficina “Como transformar uma ideia em documentário”, com a oficineira Priscila Cristina.

De 07 a 11 de novembro, das 14h às 18h, oficina “As técnicas da edição”, com o oficineiro Oscar Xavier.

De 14 a 19 de novembro, das 14h às 18h, oficina “A arte da produção e edição” com o oficineiro Oscar Xavier.