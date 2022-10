Simaria elogia Simone após ganhar prêmio de música nos Estados Unidos

Simaria emocionou-se ao ganhar um prêmio de música nos Estados Unidos. A cantora retomou a carreira com uma apresentação solo no festival do La Musa Awards e foi uma das homenageadas pelo evento que celebra compositores musicais latinos.

Nas redes sociais, a artista celebrou a conquista. “A musica é a medicina da alma! Dedico esse prêmio a todos os compositores do mundo, porque sem eles não existiria a música. Dedico tudo o que vivi nessa noite ao meu Deus e aos meus filhos. Do Brasil para o mundo!”, escreveu na legenda. No vídeo publicado, Simaria fez questão de mencionar a qualidade musical da irmã Simone, com quem formava dupla sertaneja até pouco tempo. “Estou muito orgulhosa de receber esse prêmio. Estou aqui para representar o meu país, que é o Brasil. Sou compositora, cantora. Tenho uma irmã que canta muito também. Estar aqui é uma honra. Quero dedicar esse prêmio aos meus filhos, Pawel e Giovanna. Muito obrigada, de coração. Vou voltar feliz para o Brasil. Brasil, é nosso!”, disse a cantora. View this post on Instagram A post shared by Simaria (@simaria)