Snoop Dogg lança petisco com THC, princípio ativo da maconha

Após criar sua própria marca de maconha, Lefs of Snoop (As Folhas de Snopp, em tradução livre), o cantor Snoop Dogg anunciou o lançamento de seu salgadinho de maconha. As primeiras unidades de Snazzle chegam exclusivamente à rede da empresa de cannibis MedMen até o dia 20 de outubro.

Segundo a revista Food and Wine, o alimento é resultado da parceria entre o rapper e a firma de investimentos em cannibis Casa Verde. Juntos, eles injetaram fundos na staturp Tsumo Snacks, que fabrica comestíveis à base de maconha e está por trás do salgadinho. “Estou animado em fazer parceria com a Tsumo Snacks para trazer algumas novas opções de lanches para os fãs”, afirmou o lendário rapper à revista.” O petisco de sabor cebola, contém THC, o tetraidrocanabinol, princípio ativo responsável pelos efeitos alucinógenos da planta. Com isso, o produto chegará exclusivamente às lojas especializadas no comércio controlado destes substratos, na Califórnia, estado norte-americano onde a cannabis é legalizada. O industrializado será vendido em dois sabores: cebola e outro de cebola apimentada. Cada pacote terá cerca de 100 mg de tetraidrocanabiol. View this post on Instagram A post shared by Tsumo Snacks (@tsumosnacks)