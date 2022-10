Sul-mato-grossense retorna ao Acre à trabalho e busca babá que cuidou de sua irmã há 30 anos

A coordenadora de comunicação de uma empresa de energia, Bianca Nigres, retornou ao Acre para uma agenda de trabalho e acabou retomando uma busca que há algum tempo a família fazia. A busca é pela babá, Maria Josinete da Silva Uchoa, que cuidou de Bianca e dos irmãos, há pouco mais de 30 anos, tanto no Acre, como em Mato Grosso do Sul, estado de origem da família.

De acordo com Bianca, por volta de 1987, sua família morou em Rio Branco, capital do Acre, por 8 meses no Hotel Inácio, no Centro da cidade. Durante esse período, Bianca e os irmãos foram cuidados por Maria Josinete, que na época, tinha por volta de 16 anos e foi indicada por um funcionário do hotel.

Após o período no Acre, a família retornou para o Mato Grosso do Sul e Josinete optou por ir também. Dessa forma, Maria Josinete trabalhou e morou com a família por mais 6 anos, em Campo Grande. Segundo Bianca, Josinete engravidou e teve um filho chamado Luciano Elan, e após 1 ano de vida do menino, a babá retornou para Rio Branco, para ficar ao lado da família.

“A Josinete é daqui do Acre, ela é nascida aqui em Rio Branco. A gente conheceu ela lá nos anos 80. Eu estive com a minha família aqui, eu era pequena, tinha 6 anos de idade e a Josinete veio trabalhar com a minha família. E enfim, ela virou da nossa família, viveu com a gente anos em Campo Grande. Além de brincar com a gente, sempre tivemos um carinho muito grande por ela. É como minha mãe e meu pai falam: é como se fosse uma filha também”, explica Bianca.

De acordo com Bianca, depois que Josinete teve um filho e quis voltar para Rio Branco para rever a família dela com o filho, ela voltou em 1994 e não houve mais contato, apenas alguns telefonemas, mas depois o contato foi perdido totalmente.

“Nós já procuramos nas redes sociais, mas não achamos nem ela, nem o filho dela. A Josinete deve ter por volta de 50 e poucos anos. Eu gostaria muito de encontrá-la novamente, porque tivemos essa vivência, estava sempre com a gente, tenho um carinho enorme e eu gostaria de revê-la e dar um abraço, saber como ela está, como está a vida dela, o filho e essas coisas”, diz.

Bianca é filha de Jorge e Dalva, e atualmente mora em Mato Grosso do Sul. Caso você, leitor do ContilNet, conheça Maria Josinete da Silva Uchoa, mãe do Luciano, entre em contato através das nossas redes sociais, no Instagram e Facebook.