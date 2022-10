‘Tá na hora do Jair já ir embora’ chega ao 1º lugar mundial na lista de músicas virais no Spotify

Após alcançar o primeiro lugar entre as músicas virais no Brasil, o hit “Tá na hora do Jair já ir embora” chegou ao topo da lista mundial no Spotify. O desempenho da música na plataforma de streaming foi impulsionado pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, neste domingo. O petista venceu a disputa com Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

A música de Juliano Maderada e Tiago Doidão liderou a lista “Viral 50”. De acordo com o Spotify, trata-se da “sua atualização diária das faixas mais virais agora – global”.