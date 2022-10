Uninorte 20 anos: confira galeria de fotos da semana Acadêmica do curso de Direito

O Centro Universitário Uninorte comemora 20 anos de excelência em ensino este ano e, como parte da programação de comemoração, está a realização da Semana Acadêmica do Curso de Direito nos dias 24, 25 e 26 de outubro.

Nesta edição, o curso de Direito traz uma programação especial com a participação dos professores Flávio Martins, Patrícia Carla e Ricardo Macau, profissionais da área jurídica reconhecidos nacionalmente, que tratarão de temas de repercussão nacional nas áreas do Direito Constitucional e Administrativo, contribuindo assim, para o melhor aprendizado na formação acadêmica e profissional, sob de uma perspectiva crítica dos referidos assuntos. As fotos são do fotógrafo Gustavo Monteiro.