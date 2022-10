Veja alguns dos famosos que já figuram como camarote da edição 23 do Big Brother Brasil

Faltando pouco mais de dois meses, a internet já está agitada e curiosa para saber quem são as celebridades que farão parte do Big Brother Brasil 2023.

O elenco do camarote ainda está incerto, contudo, já começaram as especulações sobre os possíveis nomes que farão parte da edição do próximo ano. Segundo o jornal Extra, o filho do cantor Leonardo, João Guilherme, a rainha de bateria da Mangueira, Evelyn Bastos e a a atriz Bruna Griphao, são nomes cotados para a edição nº 23 do reality.

De acordo com o jornal, João Guilherme seria a grande aposta da emissora global, isso porque o jovem acumula mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais e também é amigos de celebridades como Anitta e Maísa.

A ex-namorada do surfista Gabriel Medina, a atriz Bruna Griphao teria demonstrado interesse em participar do reality.

Já a rainha de bateria da Mangueira, ficou muito empolgada com a possibilidade de participar do BBB23, mesmo sabendo que se permanecesse do programa não conseguiria desfilar no período carnavalesco do próximo ano.

Outros nomes como o rapper Xamã e o cantor Vitão também despertaram interesse da emissora segundo informou o jornal Extra.