Vereador Samir quer mudar artigo que proibe venda de bebidas alcoolicas em mercados municipais

O vereador de Rio Branco Samir Bestene (Progressistas), apresentou, na sessão desta quinta-feira (27), na Câmara Municipal de Rio Branco, uma indicação para modificar o artigo na Lei 2273 que estabelece o código de postura de Rio Branco, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas no mercados municipais.

Segundo ele, os comerciantes da praça de alimentação do Shopping Aquiri e alguns permissionários dos mercados o procuraram para reclamar do artigo 83, que diz: ‘É proibido o consumo, a comercialização, a venda, a entrega ou o fornecimento, ainda que gratuitamente, de bebidas alcoólicas, bem como fumar nas dependências dos Mercados Municipais’.

“Então eu fiz uma indicação de modificação neste artigo deixando proibido apenas fumar nestas dependências, todo mundo sabe que aqui a nossa economia é muito fragilizada. Sou dono de restaurante e sei que a venda de bebida é importante porque estimula o consumo de outros produtos”, explicou o vereador. “Em outros mercados como o de São Paulo, Belo Horizonte, e outros municípios do Brasil, vende e o que me deixa preocupado é que não pode no Mercado, mas no calçadão, que é só atravessar, pode”, justificou.

O vereador apresentou um depoimento de uma proprietária de quiosque no Mercado Velho, um local tradicional e turístico. Segundo Juliana, a nova administração tem proibido a comercialização de bebida e isso prejudica a venda.

“Aqui recebemos gente de todos os lugares do mundo e eles querem sentar aqui, tomar uma cerveja, conversar e não entendem que é proibido, pois eles fazem isso em outros mercados pelo Brasil e isso está nos prejudicando muito”, disse a comerciante.

Confira o que dizem os comerciantes: