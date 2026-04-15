De acordo com os endereços mapeados pela Defesa Civil, os moradores têm até o dia 13 de julho de 2026 para realizar o saque.

Para ter acesso ao benefício, é necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter efetuado retirada pelo mesmo motivo em um intervalo inferior a 12 meses. O valor máximo permitido é de R$ 6.220,00 por conta vinculada, respeitando o limite disponível no saldo.

A solicitação pode ser realizada pelo aplicativo FGTS, na opção “Saques”, sem precisar ir a uma agência. O valor pode ser recebido em conta da CAIXA, incluindo o CAIXA Tem, ou em outra instituição, sem custo.

Como solicitar o saque:

O trabalhador que tem direito ao saque por calamidade pode fazer todo o processo de forma digital, pelo aplicativo FGTS. Após baixar o app, é necessário realizar o cadastro e acessar a opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou, no menu inferior, clicar em “Saques” e depois em “Solicitar saque”.

Em seguida, selecione a opção “Calamidade pública”, informe o nome do município e escolha-o na lista. Depois, indique o tipo de comprovante de endereço, preencha o CEP e o número da residência.

Para concluir, é preciso enviar os documentos solicitados, como foto de um documento de identidade e comprovante de residência emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade. Por fim, basta escolher a conta para receber o valor, da CAIXA ou de outro banco, e finalizar a solicitação.