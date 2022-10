Via Verde Shopping prepara “Caça aos Doces de Halloween”

O Via Verde Shopping está preparando um circuito animadíssimo de Halloween nos dias 29 e 30 de outubro, das 16h às 20h. A “Caça aos Doces” ocorrerá nas dependências do shopping e está limitada à participação de 300 crianças por dia. As inscrições podem ser feitas clicando aqui até o dia 28 de outubro, sendo que a brincadeira é indicada para crianças de 3 a 12 anos.

Vale ressaltar que a participação custa apenas 1kg de alimento não perecível, que deve ser entregue no dia escolhido para participar da ação na Shoplog, próximo a Ifix. Ao entregar o alimento, não esqueça de pegar o kit de participação que contém a sacolinha e o mapa indicando as lojas participantes da brincadeira e que disponibilizarão os doces. Todos os alimentos arrecadados durante a ação serão doados para a instituição Olhar Diferente.

Segundo Vinícius Teixeira, gerente de Marketing do shopping, a ação visa divertir as crianças, os responsáveis e os clientes que estiverem no empreendimento no momento. “A brincadeira além de divertida, pode ajudar muitas pessoas que fazem parte do projeto que vamos doar os alimentos”, finaliza.