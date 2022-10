Na véspera do segundo turno das Eleições 2022, apoiadores do candidato à presidência Jair Bolsonaro (PT) se reuniram nas ruas e realizaram uma motocarreata, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Além dos apoiadores de Cruzeiro do Sul, esteve presente também o governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), que registrou o momento em sua rede social.

Confira o vídeo publicado pelo Juruá em Tempo:

Matéria em atualização