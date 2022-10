Vídeo: Moisés Diniz manda recado duro a Rocha e afirma que agora Gladson vai governar sem “abutres”

Em vídeo publicado nas redes sociais, Moisés Diniz, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Solidariedade nas últimas eleições, mas acabou derrotado, mandou alguns recados para o vice-governador Wherles Rocha.

Enumerando as ações do governador reeleito Gladson Cameli (Progressistas), Diniz enfatiza a condução da pandemia no Acre, quando, de acordo com Moisés, o chefe do Executivo agiu como um “verdadeiro estadista”, tomando as decisões corretas para salvar não só vida, mas também a economia.

Rocha também foi candidato no último pleito. Ele disputou o cargo de deputado federal e sua irmã Mara Rocha foi adversária de Gladson ao Governo do Acre, os dois pelo MDB e amargaram a derrota.

Moisés afirma que os irmãos Rocha devem aceitar a decisão soberana do povo de manter Cameli no poder.

“Tenha um pouco de humildade como eu estou tendo de reconhecer que perdemos e ir para o seu lugar ficar quieto um pouco e refletir o que fez de errado. Baixa a bola, calça a sandália da humildade ”, disse.

O agora ex-candidato afirma que a nova gestão será ainda melhor, “corrigindo as falhas, com menos abutres, menos aliados famintos e mais gente qualificada nas áreas necessárias para fazer um bom Governo”.

