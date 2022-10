Virginia mostra antes e depois do corpo pós-parto; confira

Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia, nasceu no último sábado (22/10), e, já na noite dessa segunda-feira (24/10), a nora do cantor Leonardo usou as redes sociais para registrar as mudanças do corpo após o nascimento da segunda filha.

O antes e depois foi publicado nos Stories do Instagram da influenciadora, que prometeu registrar o processo para mostrar aos seus seguidores. “Estou registrando tudo para ir mostrando para vocês”, contou. Confira: Reprodução / Instagram Leia a matéria completa no TV Foco.