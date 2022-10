Vitão nega romance com rapaz após ligação da avó: “É fake”

“Ontem muita gente me mandou uma matéria mentirosa sobre mim, sobre a minha vida pessoal, que eu deveria viver em paz, com uma suposta conversa minha com um cara, que por sinal nem existe, mas enfim, inventaram uma história, criaram um print fake, mais uma vez. Gente, vocês já quase fuderam com a minha vida por completo, com meu trabalho, com minha carreira. Então para com essa porra. Vocês só não acabaram com a minha carreira porque eu sou muito um artista muito talentoso e muito fodão”.

Segundo Fábia Oliveira, o pretendente de Vitão seria Flávio Lopez, mais conhecido como Kendell Lyns, jornalista, ator e cantor. Segundo fontes de Fábia, o rapaz já teria ficado com alguns artistas como o ex-jogador de futebol Richarlyson, além do cantor mexicano e ex-RBD, Christian Chávez. No desabafo, Vitão ainda critica a mídia e disse que foi contatado pela avó para saber se o namoro homoafetivo era verdadeiro. “Eu sempre fico quieto em relação a essas coisas que eu acho ridículas, porque eu prefiro nem dar ibope pra isso, aumentar o assunto, mas querendo ou não isso chega nas pessoas, muita gente veio falar sobre isso comigo, minha avó me ligou agora de manhã, perguntando o que está acontecendo, se isso era verdade”. Vitão ainda pediu a jornalistas que falei sobre suas músicas e não sobre sua vida pessoal. “Minha música já entretê”, disse, afirmando ainda que existe uma cultura de ridicularizarão dele no país. “Passou a ser legal me zoar, eu já notei, já catei no ar isso de vocês. Isso não é legal. Eu fui no Encontro sexta-feira passada, um programa super sério, falando de coisas super sérias, importantes, tive falas importantes, falei de uma maneira muito inteligente, na minha opinião e na opinião dos meus. Em um dos momentos me perguntaram se eu faço musica tomando banho e eu respondi que sim, que faço música tomando banho, fazendo coco, andando de ônibus e aí o que a grande mídia pegou foi que eu faço música fazendo coco e por isso minhas músicas são tão ruins”, desabafou.