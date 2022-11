A Fazenda 14: Tati Zaqui rebate críticas a namoro com Thomaz Costa

Apesar de já terem sido eliminados de “A Fazenda 14”, da Record TV, Tati Zaqui e Thomaz Costa acabaram formando casal dentro e fora do programa, seguindo firmes e fortes. Mas muitos internautas estão criticando o relacionamento deles, fazendo a funkeira se pronunciar no Twitter nesta quarta-feira, 23 de novembro.

“Eu e Thomaz demos um tempo do reality pra curtir essa viagem! não consegui acompanhar tudo que aconteceu, mas não vejo nenhuma novidade das coisas que falei quando eu sai! Ameaças, crueldade, maldade… acham que meu namorado está aqui fora por quê?”, iniciou ela.

“Opressão e pressão psicológica sempre existiu, se ninguém fez nada até agora vocês acham que vão fazer nos últimos dias de reality? Patrocinadores e envolvidos (…) minha única esperança é que algum amigo meu lá dentro ganhe esse programa… o resto é resto”, continuou a cantora.

“Parem de me direcionar coisas negativas referente ao Thomaz! Eu o amo desde o primeiro momento que a gente teve uma conexão verdadeira, vou estar com ele SEMPRE. eu não ligo para quem apoia ou não, quem tem que apoiar e viver um relacionamento SOMOS NÓS…”, afirmou.

“As pessoas nunca nos apoiaram lá dentro; nem de um lado e nem de outro! a não ser Débora e André que desde o começo acreditou no nosso sentimento, então não achem que alguma coisa vai ser novidade aqui pra gente, estamos juntos exatamente porque NÓS sabemos o que queremos”, concluiu Tati Zaqui.

RELEMBRE A ELIMINAÇÃO DE TATI ZAQUI

Com a maior votação da temporada na época, a roça entre Vini, Bárbara e Tati marcou mais uma rodada de “A Fazenda 14” no dia 13 de outubro. Adriane Galisteu conversou com os participantes antes de anunciar quem deixaria o reality e, como esperado, mais um bate-boca embalou o jogo. Tati Zaqui foi eliminada com apenas 27,70% dos votos. A disputa com Babi foi equilibrada. A atriz recebeu 28,20% dos cliques do público. Sendo assim, Vini voltou para a sede com 43,33% dos votos.

A apresentadora quis saber dos participantes quem eram os “cabeças” dos grupos A e B dentro do jogo. De acordo com Bárbara e Tati, Deolane Bezerra era a chefe do grupo A, quem se cercou de “soldados”, como definiu a atriz. A funkeira seguiu o mesmo ritmo e adicionou que seus amigos não tem um líder em comum. Para ela, todos são cabeças pensantes.

Irônico, Vini teceu comentários para lá de sarcásticos ao responder às duas – participantes do grupo B. Para ele, elas pensam estar em uma “comunidade hippie”. O modelo ainda destacou que os participantes de seu jogo tem personalidade forte e não deixam o jogo esfriar. Aliás, o boy destacou que o reality estaria “um marasmo” se eles não tivessem entrado.