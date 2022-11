Aaron Carter, irmão de astro do Backstreet Boys, é encontrado morto aos 34 anos, diz TMZ

Aaron fez a transição para o rap à medida que sua carreira musical progredia, participando também do reality Dancing With The Stars e atuando produção da Broadway Seussical. Ao longo dos anos, o cantor teve vários problemas de abuso de substâncias e se envolveu em diversas confusões com a polícia. Há alguns anos, Aaron falou sobre o consumo de pílulas no programa The Doctors, revelando que havia sido diagnosticado com transtorno de personalidade, esquizofrenia, depressão maníaca e ansiedade aguda. O artista também passou por tratamentos de reabilitação algumas vezes.