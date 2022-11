Abandonadas por famosos, essas mansões valem milhões de reais

Pelo mundo afora, existem diversas mansões que foram abandonados por celebridades e por gente de alta sociedade. Mas por que foram abandonadas? Quanto custam essas mansões? Conheça 7 delas.

1. A mansão do Jô Soares em SP

- Publicidade-

Morto em agosto de 2022, Jô Soares deixou uma boa herança para a família, porém, uma das propriedades chama a atenção: uma mansão de R$ 10 milhões que está abandonada.

Localizada em Vinhedo, no interior paulista, a mansão foi morada de Jô por muito tempo. Porém, quando seu único filho (Rafael Soares) morreu em 2014, ele simplesmente abandonou o lugar. Hoje, os vizinhos relamam que o lugar se tornou um verdadeiro “lixão”.

2. A impressionante mansão de Hebe Camargo

Uma década após a morte da apresentadora Hebe Camargo, a impressionante mansão no bairro do Morumbi, na capital paulista, está abandonada e sua venda é muito difícil por causa dos altos custos para compra e manutenção.

Com cerca de 7 mil metros quadrados, a mansão está da mesma maneira que Hebe deixou quando morreu. A mansão está avaliada em R$ 60 milhões e já foi oferecida em leilão por R$ 70 milhões. Mas ainda não encontrou comprador.

Após a morte da artista, a fortuna de Hebe foi repartida entre Marcello Camargo (filho dela) e seu primo Cláudio Pessutti, que morava na residência. Após a morte de Cláudio, a mansão foi abandonada de vez.

3. A mansão de Clodovil na praia

O costureiro e apresentador Clodovil era apaixonado por Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e construiu uma casa de 4,3 mil metros2 na Praia do Léo, que fica um pouco afastada do centro da cidade.

A mansão tem 9 suítes, piscina, sauna, capela, um lago e até um vaso sanitário ao ar livre, bem no meio de um jardim. Porém, ela foi construída em uma área de proteção ambiental, tornando-se fruto de uma batalha judicial.

Com a morte de Clodovil, em 2009, a mansão ficou quase esquecida até 2018, quando foi arrematada em um leilão por R$ 750 mil. Justamente por conta da batalha judicial, a compradora acabou desistindo da compra, pediu o dinheiro de volta e a mansão permanece completamente abandonada.

4. A mansão da ‘Mulher da Casa Abandonada’

Esse caso ficou famoso em 2022 com Margarida Bonetti, uma ex-socialite de 63 anos que vive em um casarão caindo aos pedaços. A tal mansão fica no bairro de Higienópolis, na capital paulista, e está envolvida em um imbróglio judicial.

Avaliada em R$ 15 milhões, a mansão é fruto de uma disputa familiar por uma herança cujo bem mais caro é justamente esse imóvel. Mas a história é muito mais complicada do que isso, afinal, a mansão está “abandonada”, mas tem gente morando dentro.

Ocorre que Margarida é uma brasileira foragida do FBI, acusada de ter “torturado” uma empregada doméstica nos Estados Unidos, onde morava com o marido. Ela fugiu pro Brasil e hoje vive na casa em ruínas.

5. A mansão rosa da Xuxa

Conhecida como a Casa Rosa, essa mansão está localizada o bairro Várzea Grande, no Rio de Janeiro. A apresentadora Xuxa Meneghel morou lá até 2007 e chegou a gravar programas no lugar, além de ter comemorado lá o primeiro aniversário de sua filha Sacha, em 1999.

A área total do terreno é de 72 mil metros2 e a propriedade, que tem até heliporto, estava avaliada inicialmente em R$ 8 milhões. Por causa do alto preço e da localização afastada do centro da cidade, a mansão ficou abandonada por muitos anos, ficando com calçadas esburacadas e muros em ruínas.

Ao contrário do destino de outras mansões de famosos, a Casa Rosa teve um destino mais feliz e foi vendida em 2017.

6. A mansão esquecida de Beth Carvalho

Beth Carvalho, a madrinha do samba, morreu em 2019 aos 72 anos. Ela tinha uma mansão de 500 m² de área construída na zona oeste do Rio de Janeiro. Beth morou na mansão até 2007, quando mudou-se para um apartamento por causa de problemas nas costas.

Avaliada em R$ 4 milhões, a mansão tem até praia privativa e vista pro mar, mas apresenta sinais de deteriorização enquanto não é negociada.

7. A mansão mais cara do Brasil

Avaliada em impressionantes R$ 22o milhões, essa mansão no Jardim Pernambuco, no Leblon, tem nada menos do que 11 mil metros2. Ela pertenceu ao empresário português Antônio Amaral, ex-proprietário da extinta rede de supermercados Disco, que fez sucesso no Brasil entre os anos 1950 e 1980.

A mansão tem 15 vagas na garagem, piscina semi-olímpica, sauna e até um jardim que foi projeto por ninguém menos do que Roberto Burle Marx. Não está exatamente “abandonada”, mas o IPTU de R$ 450 mil assusta possíveis compradores.