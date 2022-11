Acre conquista título da Série Prata dos Jogos Escolares

O time do Colégio Acreano derrotou a equipe do Colégio Salesiano, do Rio Grande Norte, por 1 a 0 com gol de Wesley na tarde desta sexta, 7, no Rio de Janeiro e conquistou o título da Série Prata do Futsal na fase nacional dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s).

A campanha

A equipe acreana perdeu somente para Santa Catarina na fase de classificação. Na caminhada em busca do título, os meninos do CA derrotaram Rio de Janeiro, Tocantins e Minas Gerais. “Realizamos uma grande competição. Conquistar um título nacional é para a vida toda”, disse o técnico Thiago Nascimento.

