Acre está entre os estados que menos registraram casos graves de Covid, diz Fiocruz

O último boletim da Fiocruz, publicado nesta quarta-feira (23), apontou um crescimento no número de casos graves da Covid em 15 estados do país, durante as últimas seis semanas. O Acre, porém, aparece entre os 12 que estão fora desse aumento.

O levantamento também apontou que 17 capitais estão em uma crescente onda de casos graves. Rio Branco, felizmente, não faz parte do ranking.

- Publicidade-

Os dados do boletim informam ainda que a maioria dos registros são de pessoas adultas, acima de 60 anos.