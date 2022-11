O acreano Messias Lima Costa morreu em um acidente de moto ocorrido neste domingo (13), em Santa Catarina, onde vivia com a esposa Maria Nair Alves, há cerca de um ano.

Com a morte trágica do esposo, Nair está sozinha no sul do país e os familiares, sem condições de pagar pelo translado do corpo, iniciaram um movimento nas redes sociais para arrecadar dinheiro.

As contribuições podem ser feitas pela chave Pix: 535.709.362-87 – no nome de Maria Nair Alves da Silva.