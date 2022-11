Acreano Weverton comemora convocação para Copa e publica vídeo emocionante

O acreano Weverton Pereira, goleiro do Palmeiras, foi convocado para jogar pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022, que inicia na segunda quinzena de novembro, no Catar.

Emocionado, Weverton comemorou com a família e registrou o momento em que o técnico da Seleção Brasileira, Tite, anuncia o nome do goleiro acreano.

Veja mais: Goleiro acreano Weverton Pereira é convocado para a Seleção Brasileira na Copa do Catar

Outro vídeo publicado pelo goleiro relembra a trajetória do acreano no futebol. No vídeo, mostra diversas conquistas de Weverton dentro do futebol e mostra ainda o goleiro com a bandeira do Acre, que ele carrega em diversas ocasiões.