Agroboi realiza primeiro mega feirão, reúne centenas de clientes e tem sucesso em vendas

Pela primeira vez, Agroboi, lança ação inédita em Rio Branco – Ac, na Av Ceará, enquanto as demais estão fechadas devido ao evento, e também na loja de Porto Velho – Ro, no Rio Madeira.

Uma das mais completas, está com oferta em mais de cinquenta produtos da loja, incluindo material hidráulico, iluminação decorativa e técnica, louças, elétricos. E por ser a primeira vez, a ação está em bom êxito, reunindo centenas de clientes, com produtos chegando até mais de 50% de desconto, o que significa a chance do cliente aproveitar e economizar.

A ação iniciou nesta sexta-feira, 04 de novembro e vai até o dia 05. É pra facilitar ainda mais, tem a opção de conseguir realizar as compras através do televenda: (68) 98401-7067

É só solicitar seu orçamento e arrasar na sua construção!!

O Gerente Geral, Francisco Cordeiro, está satisfeito e surpreendido com o efeito positivo da ação;

“É uma ação inédita na história da loja. Nunca tivemos tantos descontos assim, temos produtos que chegam até mais de 50% de desconto. É um feirão pra quem tá construindo mesmo, produtos em todos setores. Os vendedores de todas as lojas de Rio Branco estão aqui, pronto para lhe atender.”

É mega variedades, mega ofertas, mega descontos. É Agroboi.

Dois dias inteiros com a oportunidade de economizar comprando muito e gastando pouco. Além da recepção os atendentes e toda equipe comprometidos com os clientes.