Amazon deve demitir 10 mil funcionários nesta semana, diz jornal

A Amazon também está entrando na onda das demissões em massa nas big techs. Segundo reportagem publicada pelo New York Times, a partir desta semana a companhia deve dispensar cerca de 10 mil profissionais em cargos corporativos e de tecnologia.

Se confirmado, este será o maior corte de empregos da história da Amazon. No início de novembro, a empresa já havia anunciado o congelamento de novas contratações em um momento de desaceleração da economia.

De acordo com o NYT, as demissões devem se concentrar no setor de dispositivos da Amazon, que inclui a assistente de voz Alexa. As divisões de varejo e recursos humanos também devem ser atingidas, segundo o jornal.

Caso se confirmem as 10 mil demissões, isso representaria cerca de 3% do total de funcionários corporativos da Amazon. Globalmente, o número corresponde a menos de 1% da força total de trabalho do gigante de tecnologia, que conta com mais de 1,5 milhão de empregados, incluindo colaboradores, em todo o mundo.