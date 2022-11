Anitta responde post de Eduardo Bolsonaro: “É triste e falta caráter”

As declarações de Anitta sobre a sua desconfiança com os métodos das pesquisas eleitorais, feitas na noite desse sábado (29/10), no Twitter, ainda estão dando o que falar. Neste domingo (30/10), Eduardo Bolsonaro compartilhou um post afirmando que a funkeira – declaradamente apoiadora de Lula– teria virado o voto a favor do candidato a reeleição. A cantora não tardou em responder a publicação e classificou como “falta de caráter” a reprodução de fake news pelo deputado do PL.

“Se a Anitta virou o voto, só faltam vocês, adolescentes”, diz o post compartilhado por Eduardo. “Essa afirmação não é verdadeira. Não votaria no seu pai sob nenhuma condição”, começou a popstar. “Infelizmente a política de vocês atua por um medo inenarrável e constante de uma opressão sem tamanho”, continuou a cantora.

Oi Eduardo. Olha, essa afirmação não é verdadeira. Não votaria no seu pai sob nenhuma condição. Mas tenho sim esse pensamento de que as pesquisas causam medo nas pessoas, infelizmente a política de vocês atua por um medo inenarrável e constante de uma opressão sem tamanho — Anitta (@Anitta) October 30, 2022

Na sequência, Anitta ressalta que compartilhar uma notícia falsa, a partir de cortes de sua declaração é espalhar uma mentira. “Isso é triste, perigoso, falta caráter. As pessoas que votam no Lula aceitam que podemos ter pensamentos diferentes sobre alguns tópicos sem mudar a essência de quem somos. Essa é a diferença”, completou.

Eu espero de coração que se o Lula ganhar seus defensores não saiam na rua destilando esse ódio, matando e agredindo a gente só porque votamos no Lula. — Anitta (@Anitta) October 30, 2022

Nas respostas, Anitta pediu paz aos bolsonaristas e para um olhar afetuoso às minorias. “E espero que se infelizmente vocês ganharem, que pensem no pobre, não humilhem o trabalhador, o gay, o artista, o preto. Não governem só pelos seus. Eu espero do fundo do coração. E te peço que por favor não usem meu nome e minhas falas para defender algo que não faz parte de mim”, concluiu.

Anitta faz reflexão sobre pesquisa eleitoral e é criticada por famosos

Na madrugada deste domingo (30/10), Anitta usou o Twitter para fazer comentários sobre as eleições. A cantora pediu “paz, amor, união, luz, compreensão, tolerância, compaixão e empatia” nas votações do segundo turno, além de fazer uma reflexão sobre pesquisas eleitorais.

“Se o voto é secreto protegido pela lei. Por que será que as pesquisas de voto são permitidas pela lei? Não parece um pouco ambíguo? Bom refletir sobre”, escreveu a artista.

A declaração foi criticada por outras celebridades. “Oi????”, comentou a cozinheira Paola Carosella, enquanto o influenciador Felipe Neto enviou uma sequência de interrogações. A cantora Ana Vilela, por sua vez, pediu: “Gata, me ajuda a te ajudar”.

A publicação rapidamente virou piada nas redes sociais, levando o nome de Anitta, apoiadora do candidato à presidência Lula (PT), aos temas mais comentados do dia.

As pesquisas de intenção de voto são baseadas em questionários feitos com cidadãos que autorizam o uso das respostas nos levantamentos. Os dados pessoais dos participantes não são divulgados.