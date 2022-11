Bloqueio de rodovias, falta de gasolina e mais: veja o que foi destaque nesta terça

Chegou o momento de ficar mais informado nesta terça-feira (22) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

URGENTE: Gladson solicita atuação das Forças Armadas para desobstruir trechos na BR

Com a paralisação de trechos da BR-364 e o risco iminente de desabastecimento do comércio e dos postos de gasolina em Rio Branco (alguns já sem combustíveis), o governador Gladson Cameli decidiu tomar uma atitude urgente e enérgica na manhã desta terça-feira (22).

Após ameaça de ‘furar bucho dos comunistas’, Ruy Birico é exonerado do Governo

Decreto divulgado nesta terça-feira (22), no Diário Oficial do Estado (DOE), revela que o servidor Ruy Medeiros de Araújo Birico, o “Ruy Birico”, de 62 anos, foi exonerado do cargo em comissão referência Cec-5, do Instituto Acre Previdência do Estrado do Acre, para o qual havia sido nomeado desde fevereiro de 2019. O decreto é assinado pelo presidente do Instituto, Francisco Alves de Assis Filho.

PRF anuncia fim dos bloqueios ao longo da BR-364

A Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Acre anunciou, no início da tarde desta terça-feira (22), que a instituição pôs fim aos bloqueios de interdição por bolsonaristas ao logo da BR-364, entre a região de Vilhena e Alto Alegre, em território rondoniense.

Caminhoneiros voltam a fechar trechos da BR-364 e ameaçam quem obedecer a PRF

Mal a Polícia Rodoviária Federal (PRF) havia anunciado a desobstrução de pelo menos quatro trechos da BR-364 em território do Estado de Rondônia, começou reação de motoristas de caminhões defensores do rompimento constitucional no país. A reação foi feita a tiros contra caminhões que ousassem passar pelos pontos liberados pela PRF.

Postos de gasolina no Acre já enfrentam falta de gasolina e filas enormes; veja locais

As manifestações dos caminhoneiros, com bloqueios em diversas rodovias, têm atingido de forma direta o abastecimento de vários distritos por todo o Brasil.

No estado do Acre, a tensão é grande diante da iminente possibilidade de um desabastecimento geral em supermercados, unidades de saúde e postos de combustíveis.