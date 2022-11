Boneco Patriota do Caminhão esgota em menos de 24h; loja fará 2º lote

A história do “patriota do caminhão“, apoiador de Jair Bolsonaro (PL) que viralizou após se agarrar na parte da frente de um caminhão em Caruaru (PE), ganha novas repercussões todos os dias. Uma loja de brinquedos de Curitiba (PR) produziu bonecos que remetem ao episódio – e viraram sucesso de público.

Em menos de 24 horas, a Corbe Toys informou que o primeiro lote do boneco acabou. Foram 30 unidades produzidas inicialmente, com entregas programadas para a partir do dia 15 de dezembro. “Para pendurar no seu automóvel!”, diz a publicação nas redes sociais.

“Para atender as diversas mensagens que recebemos, abrimos um segundo lote, 50 unidades”, anunciou o perfil da loja nesta terça-feira (8/11).

