Bumbum de Nicolas Prattes aparece em Todas as Flores e fãs enlouquecem

A novela Todas as Flores tem conquistado excelentes críticas e telespectadores fiéis. Além de atores renomados e enredo instigante, a trama de João Emanuel Carneiro apresenta cenas sensuais que estão sempre os assuntos mais comentados das redes sociais. O último a viralizar foi o ator Nicolas Prattes, ou melhor, o seu bumbum, virou destaque nos últimos capítulos disponibilizados no Globoplay.

A cena está no capítulo 18, que entrou no streaming da Globo na última quarta-feira (9/11). Assim que sai da cadeia, Diego, personagem de Nicolas Prattes, se hospeda na mansão de Samsa (Ângelo Antônio). A esposa do chefe da quadrilha, Débora (Bárbara Reis), fica paralisada ao flagrar a beleza do jovem nu, e os internautas também.

Globoplay/Reprodução Nicolas Prattes vive o Diego, de Todas as Flores, e chamou atenção do público ao aparecer com bumbum à mostra em capítulo disponibilizado na última quarta-feira (9/11)