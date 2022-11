Carla Diaz realiza sonho durante viagem com noivo na Itália

Carla Diaz conseguiu realizar um sonho antigo durante uma viagem romântica pela Itália, ao lado do noivo Felipe Becari.

O casal desembarcou em Veneza e, claro, não deixou de fazer o tradicional passeio de gôndola pelo local.

No perfil do Instagram, a atriz compartilhou fotos em que aparece abraçadinha ao político, com direito a muita troca de carinho. Ao legendar o post, ela falou da realização:

“Um sonho realizado! Dias após o nosso noivado, estar aqui em meio a tanto romantismo reflete bastante o que estamos vivendo! ‘Lua de mel do noivado’, esse é o nome do nosso filme, segundo vocês”.

“Que seja sempre assim, entre momentos especiais, risadas e muito amor. Amo você”, respondeu o rapaz nos comentários da publicação.

Veja os momentos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Carla Diaz revela detalhes do casamento

A famosa, inclusive, confessou recentemente que já tem detalhes da cerimônia, que vai acontecer na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo.

Ela relatou aos seguidores que deu uma sumida de suas redes sociais justamente para se dedicar aos detalhes da produção do dia especial.

Carla, então, contou que Felipe não só a pediu em casamento, como já tinha deixado a data para a cerimônia e local também. A igreja escolhida foi a mesma onde a artista se batizou.