Carlinhos Maia admite perfil falso na web para vigiar ex-esposo

Carlinhos Maia voltou a abrir o coração e falar sobre o sofrimento que está vivendo desde que terminou o seu casamento com Lucas Guimarães.

“Quando via minhas primas sofrendo por amor, pensava: Vai, otária, vida que segue. E hoje estou aqui, indo aos stories do boy (sic) de 10 em 10 minutos, e o pior: Fiz até um fake para olhar o do povo que está com ele. Sim, é meio idiota escrever tudo que faço durante o dia aqui, sabendo que ele vai ver”, admitiu.

“Mas no fundo eu quero que ele saiba como estou me sentindo, mesmo sabendo que ele pode desgostar de vez, afinal quem fica atrás e se fazendo presente, geralmente a outra parte acaba perdendo o interesse. E outra, parece que quando o cara deixa a gente, ele fica mais bonito, mais interessante e até mais atraente”, disparou.

Carlinhos Maia ainda confessou que fica pensando se Lucas Guimarães sempre foi “tudo isso” e a rotina do casamento o fez não reparar.

“Será que eu o amo demais, ou isso é medo de vê-lo feliz sem mim, ou será posse? Confesso que essas dúvidas ficam na minha cabeça. Mas por que eu choro quando vejo tudo o que já vivemos? Será que essa história de alma gêmea existe? Ou é tudo coisa da nossa cabeça?”, questionou.

Carlinhos Maia se defenda

Após o desabafo sincero, o influenciador digital ainda pediu para os internautas não acharem que ele está obcecado.

O famoso frisou que internamente sua relação com Lucas está sadia, prova disso é que ele irá no podcast do ex.