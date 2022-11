Casal constrói casa em 6 meses e agora ensina outras pessoas a fazer o mesmo

Em entrevista ao Insider, eles contam que a ideia foi influenciada pela experiência de transformar um veículo em residência durante as viagens. “Quando compramos nossa van de segunda mão, todos os orçamentos que recebemos para transformá-la em uma caravana eram muito altos. Não podíamos pagar”, disse Romero. “Fomos forçados a construí-lo nós mesmos e, depois disso, percebemos que tudo pode ser feito se você se esforçar e estudar.”

Como o projeto de reforma foi bem-sucedido, o casal se sentiu confiante para erguer uma pequena cabana no interior do Alentejo, em Portugal. “Não queríamos contratar alguém para fazer isso, pois já tínhamos experimentado como é fazer as coisas sozinhos”, disse Romero ao site.