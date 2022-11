Casal encontra câmera escondida em quarto de motel em Pernambuco

Um casal encontrou uma câmera escondida dentro de um quarto de motel em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Os clientes acionaram a polícia após encontrar o equipamento de monitoramento dentro de uma tomada, instalada em frente à cama de casal.

As informações foram confirmadas ao UOL pela Polícia Militar de Pernambuco, que foi acionada depois de uma discussão entre as vítimas e funcionários do motel. Segundo a corporação, o homem que alugou o quarto foi quem encontrou a câmera escondida, mas não foram fornecidos mais detalhes sobre sua identidade ou sobre como ele descobriu a presença do aparelho espião.

- Publicidade-

O caso aconteceu na manhã de sábado (19) no Nexos Hotel do bairro Piedade. O estabelecimento, que oferece suítes com valores a partir de R$ 200, chegando a diárias de R$ 700, confirmou a presença da câmera espiã, mas alegou que já está tomando providências para redobrar a segurança nos quartos, cooperando com as investigações para identificar quem instalou o equipamento.

Veja mais em UOL.